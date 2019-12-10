“Тарифна” новина 

Жителям цих районів заздрило усе місто, але незабаром все зміниться. Мешканці Придніпровська та житломасиву Сонячний єдині ще й досі опалюються від тепла, що подає Придніпровська ТЕС. Й сплачують за це досить помірні – у порівнянні з іншими районами – кошти. Та тепер підвищення тарифу торкнеться і їх. Нові цифри вже попередньо схвалив національний регулятор. Сьогодні відбулися громадські слухання, які є необхідною процедурою перед остаточним затвердженням тарифу. Як люди відреагували на таку новину – дивіться далі…

Такого галасу підприємство Коменергосервіс не знало ніколи. Загроза подвійного підвищення тарифу на опалення згуртувала чимало жителів двох районів.

Мешканці не надто задоволені якістю цьогорічних послуг – кажуть – на вході температура води не перевищує сорока градусів.

КП Коменергосервіс подає воду мешканцям Придніпровська та житломасиву Сонячний від Придніпровської ТЕС. Донедавна то було найдешевше тепло у місті. Хоча Придніпровка підняла свої розцінки на гарячу воду ще у лютому. Тепер це здорожчання дійшло безпосередньо до абонентів.

НКРЕ дослухалося до прохання підприємства та погодилося підняти тариф для населення. Окрім вартості води від ТЕС на розрахунки вплинуло збільшення зарплати персоналу Коменергосервісу. Вона також начебто зросла вдвічі. У НКРЕ обіцяли це перевірити.

На плечі абонентів поклали й тепловтрати підприємства – а вони дуже суттєві, до 25%. Крім того самих абонентів поменшало. 13 тисяч мешканців лівого берега, які ще минулого сезону опалювалися від Придніпровки – тепер перевели на газові котельні.

Громадські слухання видалися дуже бурхливими. Зауважень було чимало, та зрештою – ось що з’явилось у протоколі.

Вочевидь, підвищений тариф для Придніпровська та Сонячного буде затверджений уже найближчим часом. 11-й канал про це обов’язково розкаже.