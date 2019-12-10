Понад шість тисяч наркозалежних у Дніпрі

І це тільки офіційна статистика – вона охоплює осіб, які стоять на обліку в наркодиспансерах. Справжні ж цифри набагато страшніші, кажуть медики. Адже наш регіон завжди був у лідерах за кількістю людей, що вживають наркотики. Калічити життя вони починають у підлітковому віці, коли все здається забавкою. А ви впевнені, що ваша дитина – захищена? Увага на екран.

Юрій наркозалежний більш ніж половину свого життя. Розповідає — в шість років почав палити, а вже в підлітковому віці спробував тяжкі наркотики.

Чоловік вживав все частіше і в більших дозах. Та вже у 20 років відчув незворотні наслідки наче невинного кайфу.

Зараз чоловіку 36, наркотики зламали його долю та про це говорити вже запізно.

Наразі чоловік проходить реабілітацію в обласному наркологічному диспансері та не полишає думки про нове життя.

Зазвичай, кажуть лікарі, хворі на наркозалежність не доживають і до 40 років. І все своє життя страждають від тяжких супутніх захворювань. Але шанс на одужання є — це реабілітація в центрах лікування залежності.

Експерти переконують, наркоманія — хвороба виліковна, але все стовідсотково залежить від бажання пацієнта.

Наркозалежними часто стають у підлітковому віці. Аби хоч якось вплинути на ситуацію, правозахисники проводять лекції у школах та вишах. Але зауважують — в першу чергу з дитиною мають спілкуватися батьки.

“Батьки повинні розуміти, що на них лежить відповідальність за майбутнє своєї дитини, ви власним прикладом подаєте напрямок його життя.”

Тож, якщо ваша дитина опинилася в складній ситуації, за допомогою ви можете звернутися до реабілітаційного центру. Зателефонувати за номером 066 466 9121 та записатися до лікаря. При собі потрібно мати документи дитини та батьків.

066 466 9121

ЦЕНТР ЛІКУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ