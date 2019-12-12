День ліквідаторів

12.12.2019 18:39

14-го грудня Україна вшановує наших героїчних земляків, які долали наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Саме у грудні 1986-го року завершилося зведення саркофагу над четвертим реактором. Дніпровські пожежні, військові, будівельники та транспортники брали безпосередньо участь у цьому проєкті, який врятував Україну та Європу від атомної катастрофи.

Це як день Перемоги. Так кажуть про 14-е грудня ліквідатори. Саме тоді у 1986 році державна комісія прийняла саркофаг, зведений над четвертим зруйнованим енергоблоком. Дніпряни із першого дня брали найактивнішу участь у ліквідації наслідків аварії . Спочатку то були пожежні та військові. Потім — проєктувальники, металурги та фахівці, що будували укриття.

Ліквідатори дуже вдячні творцям серіалу “Чорнобиль”, що цього року вийшов на екрани. Він нагадав Україні про її забутих героїв. Після показу  трьох чорнобильців навіть відзначили вищою державною нагородою.

Понад 6 тисяч осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, проживають у Дніпрі. Державна програма допомоги їм суттєво скорочена. Але на місцевому рівні чорнобильців намагаються підтримувати. У лікарні Мечникова вже довгі роки працює спеціальне відділення, де оздоровлюють та лікують ліквідаторів. Мерія Дніпра підтримує їх коштами.

У міськраді сьогодні вітали ліквідаторів нагородами та медалями “Захисник вітчизни”. Між тим чорнобильці хотіли б привернути увагу до своїх мізерних пенсій, неможливості отримати якісне лікування та скорочення соціальних пільг.

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