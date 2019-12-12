14-го грудня Україна вшановує наших героїчних земляків, які долали наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Саме у грудні 1986-го року завершилося зведення саркофагу над четвертим реактором. Дніпровські пожежні, військові, будівельники та транспортники брали безпосередньо участь у цьому проєкті, який врятував Україну та Європу від атомної катастрофи.

Це як день Перемоги. Так кажуть про 14-е грудня ліквідатори. Саме тоді у 1986 році державна комісія прийняла саркофаг, зведений над четвертим зруйнованим енергоблоком. Дніпряни із першого дня брали найактивнішу участь у ліквідації наслідків аварії . Спочатку то були пожежні та військові. Потім — проєктувальники, металурги та фахівці, що будували укриття.

Ліквідатори дуже вдячні творцям серіалу “Чорнобиль”, що цього року вийшов на екрани. Він нагадав Україні про її забутих героїв. Після показу – трьох чорнобильців навіть відзначили вищою державною нагородою.

Понад 6 тисяч осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, проживають у Дніпрі. Державна програма допомоги їм суттєво скорочена. Але на місцевому рівні чорнобильців намагаються підтримувати. У лікарні Мечникова вже довгі роки працює спеціальне відділення, де оздоровлюють та лікують ліквідаторів. Мерія Дніпра підтримує їх коштами.

У міськраді сьогодні вітали ліквідаторів нагородами та медалями “Захисник вітчизни”. Між тим чорнобильці хотіли б привернути увагу до своїх мізерних пенсій, неможливості отримати якісне лікування та скорочення соціальних пільг.