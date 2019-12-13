Дивовижні номери під куполом Дніпровського цирку, шалені емоції та насичена програма. Цьогоріч фестиваль зібрав рекордну кількість учасників – близько півтисячі. Продемонструвати високий клас естрадно-циркового мистецтва з’їхалися артисти зі всієї України, а також Литви, Молдови, Білорусі, Німеччини. Перший день конкурсної програми бачили й наші журналісти.

Еквілібрує на котушках Микита Третьяков з циркової студії міста Бахмут. Категорія до дев’яти років. Серед таких юних артистів вже є справжні зірки. Вони знаються на мистецтві й працюють на глядача по-справжньому. Оцінюють виступи : “журі легенд”, тобто всесвітньовідомі циркові артисти, і “журі директорів” – очільників циркових закладів різних міст і країн. Рівень фестивалю дуже високий.

Учасники репетирують конкурсні виступи на малій арені. Місця вистачає всім.

Жонгляж, антипод, еквілібр, групова акробатика, повітряна гімнастика – усе це у програмі фестивалю. Клоунаду та ілюзіон сюди поки не включили.

Микола Добровольський привіз на фестиваль двох учнів. Михайло вражатиме журі та глядачів складним еквілібром, а Маркіян — віртуозним жонглюванням.

Наймолодші артисти підтримують традиції найдемократичнішого мистецтва. Цирк, вважає данець Расмус Айцуганов, кордонів немає.

На фестивалі виступатимуть дві учениці Расмуса Айцуганова — Люці й Монік. Вони не просто гімнастки, каже викладач. Кожен номер — це невеличка вистава.

Фестиваль “Яскрава арена Дніпра” триває три дні. У суботу конкурсні виступи протягом дня зможе побачити кожен охочий. У неділю відбудуться два гала-концерти найкращих молодих артистів цирку.