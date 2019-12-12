Більш як вісімдесят відсотків пожежних машин на Дніпропетровщині — радянського зразка.Та й тих що є — не вистачає. Надзвичайники скаржаться і на брак резервної техніки та запасного термостійкого одягу. Жахлива трагедія в Одесі оголила проблеми забезпечення рятувальників майже у всіх регіонах країни. Сьогодні в ефірі 11 – перший сюжет про пожежну безпеку на Дніпропетровщині. З чим доводиться миритися, аби рятувати життя — дивіться далі в спецрепортажі Владислава Авдієнка.

Одеса, четверте грудня. Страшні кадри пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Вогонь вже охопив пів будівлі, а всередині й досі лишаються викладачі та студенти. Рятуючись від полум’я, вони вистрибують із вікон.

Як наслідок — сімнадцятирічна дівчина гине, щонайменше двоє студентів із травмами у лікарні. Пізніше в ДСНС Одещини скажуть: у рятувальників не було пожежних батутів, якими вони могли б ловити людей. А очевидці твердять: спецавтівок із драбинами не вистачало.

Пожежа забрала життя шістнадцятьох. Одеська трагедія викрила низку проблем пожежної служби по всій країні.

Дніпропетровщина. Рятувальники демонструють свою гордість — найвищу в регіоні пожежну автодрабину.

Вона має два режими роботи. За допомогою так званої “люльки” можна гасити полум’я.

А от для евакуації людей на автодрабині є пожежний ліфт.

Його принцип дії нічим не відрізняється від звичайних ліфтів у будинках. Щоправда, керують ним зі спеціального пульта та й швидкість руху значно вища: із землі дістатися на максимальну висоту можна усього за 40 секунд. Поїхали.

Рятувальники кажуть, автодрабина – єдиний спосіб врятувати людину із багатоповерхівки, якщо інші шляхи евакуації відрізані. Висота цієї – 53 метри. Достатньо, аби дістатися 16-го поверху. Проте уявіть: на всю область така машина – одна. Решта ладні піднятися тільки на 9-й поверх.

“Будівельна галузь стрімко розвивається. З’являються будинки висотою понад 16 поверхів, тому є необхідність забезпечення наших підрозділів окремими зразками висотою підйому до 100 метрів такі є в Європейських країнах.”

Та й тих що є – бракує. Автодрабин 2 десятки на всю область. Резерву не вистачає, твердять рятувальники.

“Якщо одна машина на чергуванні, обов’язково повинен бути ще один пожежний автомобіль у резерв. У разі, якщо автомобіль основний вийде з ладу, можна було б швидко пересісти.”

Також у ДСНС шокують: понад 80% спецтехніки на Дніпропетровщині – ще з радянських часів. Вона вичерпала свій ресурс використання. Машини часто ламаються, застарілі деталі також у дефіциті.

Схожа ситуація і з бойовим одягом, третина – старого зразка.Резервного теж не вистачає.

“Зараз зима. Люди можуть гасити пожежу. Звісно, вони промокнуть. Приїдуть до підрозділу, їм необхідно мати якийсь змінний бойовий одяг тому що виїздів багато.”

Державна служба із надзвичайних ситуацій підпорядковується міністерству внутрішніх справ та фінансується із державного бюджету. Наступного року на МВС планують виділити на 10% більше. Рятувальники сподіваються: це допоможе покращити ситуацію. Та хай там як, кажуть, працюють попри все. Цьогоріч на Дніпропетровщині вони врятували понад дві із половиною тисячі людей.