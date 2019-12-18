Понад двадцять найкращих хірургів, неонатологів, лор-лікарів Мечникова вже вкотре приїхали до підшефного будинку дитини. Тут виховуються малюки, позбавлені батьківської опіки. У закладі більше сотні дітей з найрізноманітнішими вадами розвитку. Тому медичне обстеження — тут обов’язкове.

Лікарка оглядає п’ятимісячного Віктора. Хлопчик має синдром Дауна та вроджену ваду серця. Малюка обстежать, а потім прооперують в кардіологічному центрі.

А це — чотирирічний Денис. Тиждень тому йому провели надскладну операцію на щелепі. Тож тепер хлопчик може вільно розмовляти та їсти.

В цьому дитячому будинку виховується більше сотні дітей із різними фізичними патологіями. Від порушення центральної-нервової системи до різних щелепно-лицевих вад та захворювання опорно-рухового апарту. Усіх малюків оглянули спеціалісти лікарі Мечникова. Вони обирають тих, кому потрібно хірургічне втручання, а також лікування чи реабілітація.

Мечниківці опікуються будинком дитини вже понад 10 років. Вони не лише приїздять сюди на консультації, а й готові у будь-який час прийняти дітей вже у стінах в лікарні.