По всьому Дніпру почали працювати ялинкові базари. Великі, маленькі, або,як альтернатива, — у горщиках : покупці можуть обрати лісову красуню на будь-який смак. Де ялинки найдешевші та найгарніші? Та чи всі місця продажу лісових красунь легальні? Наша Валерія Бовша дізнавалась!

Один з найбільших ялинкових базарів цьогоріч розташувався на перетині проспекту Поля та вулиці Титова. Тут продавці мають всі дозвільні документи, а дерева — чиповані. Вибір — чималий. Та ціни, кажуть покупці, кусаються.

Вартість дерев починається від 300 гривень. Саме стільки просять за метрову лісову красуню. Є і бюджетні варіанти — невеличкі ялинки, складені з гілок.

Цьогоріч на базарах з’явилися і ялинки у горщиках. Коштують такі дерева майже півтисячі гривень.

Чим далі від центру — тим ялинки дешевші. Та чи легальні такі точки продажу? Перевіряємо!

Ось тут, на житломасиві Сокіл, ціни коливаються від двохсот до п’ятисот гривень. Запитуємо про документи.

Перевірити чіпи можна за допомогою мобільного додатку, розробленого Агентством лісових ресурсів. Вводимо номер – і вже за кілька секунд отримуємо інформацію.

Неподалік ще одна точка продажу. Її облаштували просто на вході до літнього кафе. Нашій знімальній групі продавець не радий.

Від інтерв’ю чоловік відмовляється, та не на камеру каже: ялинки сюди приїхали з Волині. Коштують двісті п’ятдесят-триста гривень. І все ж погоджується показати нам документи та чіпи-наліпки.

А це вже Дніпровський лісгосп, що на вулиці Космічній. Тут продають ялинки, вирощені у нашому регіоні. Ціни приємно дивують.

Вартість ялинок починається від дев’яноста дев’яти гривень. Середня ціна ж – сто п’ятдесят. Покупців дуже багато. За два дні тут вже придбали понад дві сотні дерев.

Попит на новорічні дерева великий щороку, розповідають в лісгоспі. Та розпродається практично усе.

За легальністю продажу ялинок у Дніпрі стежать правоохоронці та комунальники. Несумлінних продавців можуть притягнути до відповідальності одразу за двома статтями — незаконна торгівля і порушення правил благоустрою.

Цьогоріч у Дніпрі відкрили більш як сто офіційних точок продажу новорічних дерев. Розташовані вони по всьому місту, ледь не в кожному кварталі. З їх повним переліком можна ознайомитися на сайті Дніпровської міськради.