Сьогодні у всьому світі християни відзначають Різдво. В Україні 25-го грудня його святкують римо-католики. З минулого року цей день офіційно зробили вихідним, тож храми сьогодні заповнені вщерть. Ми розпитали вірян про їхні сімейні традиції, а священників – чому українці й досі святкують два Різдва. Наші кореспонденти – далі.

Святкові пісні, різдвяний вертеп та дуже багато ялинок. Християни західного обряду відзначають Різдво Христове. Храм на проспекті Дмитра Яворницького заповнений вщерть.

Різдво – сімейне свято, кажуть священнослужителі. Один з його головних атрибутів – святвечір. В ніч перед народженням Христа відбувається справжнє диво.

Більшість християн у світі різдво відзначають саме 25-го грудня. Тільки в Україні, Росії та ще декількох країнах свято припадає ще й на 7 січня. У цей день його святкують православні та греко-католики.

Дехто з вірян переконаний: логічніше святкувати саме 25-го.

Змінити дату святкування – не проти, кажуть у Православній церкві України, проте поки для цього не час. Пояснюють: разом із Різдвом аж на тринадцять днів посунуться дати ще низки важливих церковних свят. Багато вірян можуть виявитися не готовими до такого.

Проте священнослужителі додають: ніхто не забороняє святкувати Різдво двічі. І сьогодні у римо-католицькому храмі ми зустріли принаймні двох прихильників такої традиції.