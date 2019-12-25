Христос народився!

25.12.2019 19:02

Сьогодні у всьому світі християни відзначають Різдво. В Україні 25-го грудня його святкують римо-католики. З минулого року цей день офіційно зробили вихідним, тож храми сьогодні заповнені вщерть. Ми розпитали вірян про їхні сімейні традиції, а священників  чому українці й досі святкують два Різдва. Наші кореспонденти  далі.

Святкові пісні, різдвяний вертеп та дуже багато ялинок. Християни західного обряду відзначають Різдво Христове. Храм на проспекті Дмитра Яворницького заповнений вщерть.

Різдво  сімейне свято, кажуть священнослужителі. Один з його головних атрибутів  святвечір. В ніч перед народженням Христа відбувається справжнє диво.

Більшість християн у світі різдво відзначають саме 25-го грудня. Тільки в Україні, Росії та ще декількох країнах свято припадає ще й на 7 січня. У цей день його святкують православні та греко-католики.

Дехто з вірян переконаний: логічніше святкувати саме 25-го.

Змінити дату святкування  не проти, кажуть у Православній церкві України, проте поки для цього не час. Пояснюють: разом із Різдвом аж на тринадцять днів посунуться дати ще низки важливих церковних свят. Багато вірян можуть виявитися не готовими до такого.

Проте священнослужителі додають: ніхто не забороняє святкувати Різдво двічі. І сьогодні у римо-католицькому храмі ми зустріли принаймні двох прихильників такої традиції.

Tags: , ,

Інші новини

Смертельне лікування

25.12.2019 19:14

Заборонена та небезпечна піротехніка

25.12.2019 19:13

Врятувати єдиний у Дніпрі шелтер для жінок 

25.12.2019 19:08

Ялинка – власними руками

25.12.2019 18:57

У конкурсі “Місіс Світу” взяла участь телеведуча 11 каналу Анна Демішева

25.12.2019 18:50

Поліція затримала чотирьох підозрюваних у замаху на вбивство

24.12.2019 18:53