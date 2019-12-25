На вулиці можуть опинитися п’ятнадцять його мешканок, що постраждали від сімейного насильства. Адже прихисток “Нова Я” існує завдяки пожертвам. Зараз тут не вистачає п’ятнадцяти тисяч гривень на оренду та комунальні послуги. Тож жінки разом з дітьми власноруч виготовили новорічні прикраси, які продавали на невеликому ярмарку. Дивимося.

Благодійний ярмарок мав проходити на вулиці поруч з соціальною кав’ярнею. Однак дощ, завадив планам. Тож, усім учасникам ярмарку довелося переміститися всередину маленького, проте затишного приміщення.

Попри все, їм все ж вдалося продати трохи вироблених власноруч новорічних іграшок.

Ідея ярмарку належить одній з мешканок шелтера. Таким чином в організації намагаються привернути увагу до проблеми і не бути просто споживачами. Серед учасників ярмарку шестеро дітей, які проживають наразі у шелтері. Вони разом з мамами можуть опинитися на вулиці, якщо до кінця року не вдасться зібрати 15 тисяч. Вони необхідні для сплати боргу за оренду приміщення та комунальні послуги.

“Більше ніж три роки кожен поліцейський, кожен соціальний робітник знає номер телефону Людмили Коломоєць. Насправді жінки можуть потрапити цілодобово до такого спеціалізованого притулку.”

Тож про закриття цього прихистку не може й бути мови. Адже він єдиний у Дніпрі. Тож Ганна прийшла сюди з донькою. 11-річна Вероніка також долучилася до виготовлення іграшок.

Вже декілька років шелтер існує на благодійні внески. Відкривався ж він на грантові гроші від ЮНІСЕФ. Практика всіх іноземних донорів. Вони дають кошти для налагодження якогось проєкту. І, якщо він успішний, то за логікою він має переходити на фінансування державою, – говорить Людмила Коломоєць.

А допоки влада міста ігнорує проблеми шелтера, допомогти йому й надалі працювати – ви можете за реквізитами вказаними на екрані. Навіть невелика сума – врятує його мешканок та їхніх дітей.

КАРТКА ПРИВАТБАНКУ – 5168 7427 2767 8215, ЛЮДМИЛА КОЛОМОЄЦЬ