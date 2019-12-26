Кореспонденти 11 каналу порівняли ціни на різні види новорічного відпочинку

26.12.2019 19:05

Сонячний Єгипет, засніжена Лапландія, турбаза під Дніпром, елітний ресторан із вишуканими стравами або душевне домашнє застілля? Українці здебільшого вже визначилися  де святкуватимуть новорічну ніч. А наші кореспонденти вирішили порівняти ціни на геть різні види відпочинку. Дивимось!

Екзотичні Шрі-Ланка, Таїланд, або коралові рифи на Червоному морі. Головне  щоб взимку прогріти своє втомлене від роботи тіло. У тренді  зустріти Новий рік в теплих країнах. Шаленим попитом цьогоріч користується Єгипет, зокрема через прийнятні ціни.

Це вартість оллінклюзиву у 5-зірковому готелі та навіть новорічної вечері. Тож 2020-й зустрінете “па-багатому“.

За трохи більші кошти можна зустріти Новий рік в Еміратах, щоправда, там доведеться ще й доплатити за харчування. Відпочинок в екзотичних країнах стартує від двох тисяч доларів на двох.

Якщо ж полюбляєте більш звичне святкування Нового року зі снігом, ялинками та ярмарками  вам до Європи. Ціна туру близько восьми сотень доларів.

Але можна забути про турагентства та організувати подорож закордон самостійно. Економія при цьому  істотна!

Артем подорожує світом вже 5 років, на його рахунку зо пів сотні країн. Й вже декілька разів він зустрічав Новий рік за кордоном. На свята радить відвідати Амстердам, Осло чи резиденцію Діда Мороза у Лапландії. Ціни доступні!

Щоб заощадити, можна ночувати у хостелах, або скористатися послугами сайту каучсерфінг. А от авіаквитки вийдуть значно дешевшими, якщо брати їх з пересадкою або навіть двома.

Тож, враховуючи переліт, харчування та проживання, 5-7 днів відпочинку може вартувати усього 300 доларів на одного.

Відзначити свята можна і в Україні. Традиційно у попиті гірськолижні курорти Карпат, проте ціни, кажуть у турагентствах, кусаються. Приміром, мажорний Буковель дорожчий, ніж закордонні тури.

Є ще один майже економ-варіант  забронювати на новорічну ніч будиночок на турбазі під Дніпром. Це вартуватиме від дев’ятисот до півтори тисячі гривень за добу.

Або зустріти Новий рік у престижних ресторанах Дніпра. Святкова вечеря вартуватиме від двох із половиною до майже чотирьох тисяч гривень. Приміром, ось у цьому закладі на гостей чекають подарунки та шоу-програма.

Та звісно ж авторські вишукані страви, ексклюзивно до Нового року.

Та навіть якщо бюджет не дозволяє зустріти 2020 незвично, відсвяткувати його можна на площі Героїв Майдану. Тут вам і ялинка і ярмарок  все майже як у Європі. Справжній Новорічний настрій гарантовано.

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