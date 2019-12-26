Сонячний Єгипет, засніжена Лапландія, турбаза під Дніпром, елітний ресторан із вишуканими стравами або душевне домашнє застілля? Українці здебільшого вже визначилися – де святкуватимуть новорічну ніч. А наші кореспонденти вирішили порівняти ціни на геть різні види відпочинку. Дивимось!

Екзотичні Шрі-Ланка, Таїланд, або коралові рифи на Червоному морі. Головне – щоб взимку прогріти своє втомлене від роботи тіло. У тренді – зустріти Новий рік в теплих країнах. Шаленим попитом цьогоріч користується Єгипет, зокрема через прийнятні ціни.

Це вартість оллінклюзиву у 5-зірковому готелі та навіть новорічної вечері. Тож 2020-й зустрінете “па-багатому“.

За трохи більші кошти можна зустріти Новий рік в Еміратах, щоправда, там доведеться ще й доплатити за харчування. Відпочинок в екзотичних країнах стартує від двох тисяч доларів на двох.

Якщо ж полюбляєте більш звичне святкування Нового року зі снігом, ялинками та ярмарками – вам до Європи. Ціна туру близько восьми сотень доларів.

Але можна забути про турагентства та організувати подорож закордон самостійно. Економія при цьому – істотна!

Артем подорожує світом вже 5 років, на його рахунку зо пів сотні країн. Й вже декілька разів він зустрічав Новий рік за кордоном. На свята радить відвідати Амстердам, Осло чи резиденцію Діда Мороза у Лапландії. Ціни доступні!

Щоб заощадити, можна ночувати у хостелах, або скористатися послугами сайту каучсерфінг. А от авіаквитки вийдуть значно дешевшими, якщо брати їх з пересадкою або навіть двома.

Тож, враховуючи переліт, харчування та проживання, 5-7 днів відпочинку може вартувати усього 300 доларів на одного.

Відзначити свята можна і в Україні. Традиційно у попиті гірськолижні курорти Карпат, проте ціни, кажуть у турагентствах, кусаються. Приміром, мажорний Буковель дорожчий, ніж закордонні тури.

Є ще один майже економ-варіант – забронювати на новорічну ніч будиночок на турбазі під Дніпром. Це вартуватиме від дев’ятисот до півтори тисячі гривень за добу.

Або зустріти Новий рік у престижних ресторанах Дніпра. Святкова вечеря вартуватиме від двох із половиною до майже чотирьох тисяч гривень. Приміром, ось у цьому закладі на гостей чекають подарунки та шоу-програма.

Та звісно ж авторські вишукані страви, ексклюзивно до Нового року.

Та навіть якщо бюджет не дозволяє зустріти 2020 незвично, відсвяткувати його можна на площі Героїв Майдану. Тут вам і ялинка і ярмарок – все майже як у Європі. Справжній Новорічний настрій гарантовано.