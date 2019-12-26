Токсичний шок від препарату для наркозу

26.12.2019 19:09

У Кам’янському сім пацієнтів постраждали при проведенні планових операцій. Одну жінку врятувати не вдалося  вона померла. Стан інших стабілізували завдяки старанням фахівців лікарні Мечникова, куди перевезли пацієнтів. Міністерство охорони здоров’я створило спеціальну комісію, яка розслідує цю надзвичайну ситуацію.

Станіслав  один з постраждалих. Вісімнадцятого грудня йому робили операцію на жовчному міхурі, видаляли камінь. А наступного дня чоловіку стало зле.

Всі операції, що проводили постраждалим, були планові й нескладні. Виконували їх лікарі хірургічного та гінекологічного відділень. Медики кажуть, всім пацієнтам вводили наркоз за протоколом.

Після погіршення стану, пацієнтів терміново доправили до обласної лікарні Мечникова. Дві жінки були найтяжчі. Одну з них  шпиталізували вже у критичному стані.

На жаль, жінку врятувати не вдалося. Їй був усього сорок один рік. Зараз лікарі борються за життя другої пацієнтки. Вона вже вийшла з коми, але перебуває на апараті штучного дихання.

Офіційний діагноз всіх семи пацієнтів  токсичний шок, викликаний введенням невідомої речовини. За попередніми даними, стан пацієнтів погіршився саме через препарат для наркозу. Але остаточні висновки озвучить спеціальна комісія, яку створило Міністерство охорони здоров’я. Вона ж має відповісти на питання, де і хто закуповував препарати для наркозу.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження по справі. Зараз проводяться експертизи.

Тим часом двох постраждалих вже виписали додому. На скоріше одужання сподівається і Станіслав.

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