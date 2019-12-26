У Кам’янському сім пацієнтів постраждали при проведенні планових операцій. Одну жінку врятувати не вдалося – вона померла. Стан інших стабілізували завдяки старанням фахівців лікарні Мечникова, куди перевезли пацієнтів. Міністерство охорони здоров’я створило спеціальну комісію, яка розслідує цю надзвичайну ситуацію.

Станіслав – один з постраждалих. Вісімнадцятого грудня йому робили операцію на жовчному міхурі, видаляли камінь. А наступного дня чоловіку стало зле.

Всі операції, що проводили постраждалим, були планові й нескладні. Виконували їх лікарі хірургічного та гінекологічного відділень. Медики кажуть, всім пацієнтам вводили наркоз за протоколом.

Після погіршення стану, пацієнтів терміново доправили до обласної лікарні Мечникова. Дві жінки були найтяжчі. Одну з них шпиталізували вже у критичному стані.

На жаль, жінку врятувати не вдалося. Їй був усього сорок один рік. Зараз лікарі борються за життя другої пацієнтки. Вона вже вийшла з коми, але перебуває на апараті штучного дихання.

Офіційний діагноз всіх семи пацієнтів – токсичний шок, викликаний введенням невідомої речовини. За попередніми даними, стан пацієнтів погіршився саме через препарат для наркозу. Але остаточні висновки озвучить спеціальна комісія, яку створило Міністерство охорони здоров’я. Вона ж має відповісти на питання, де і хто закуповував препарати для наркозу.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження по справі. Зараз проводяться експертизи.

Тим часом двох постраждалих вже виписали додому. На скоріше одужання сподівається і Станіслав.