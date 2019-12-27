Виявляється, це реально, якщо потрапити в салон Спринтера, який їздить за маршрутом вулиця Байкальська – Перемога-6. Водій маршрутки обожнює Новий рік і заряджає святковим настроєм усіх пасажирів. Дивимось!

Святковий настрій за 7 гривень. 62 маршрутка геть не схожа інші, тут панує справжня новорічна атмосфера.

У салоні Спринтера пахне хвоєю, перед пасажирськими сидіннями височіє півметрова новорічна красуня.

Пан Олександр водій маршрутки. Прикрашати салон авто на свята почав ще 12 років тому, ідею, каже, підкинули діти. Хотіли, щоб поїздки у громадському транспорті створювали у дніпрян новорічний настрій. Чоловік не пожалкував – каже, емоції людей гріють душу.

А аби повністю занурити пасажирів в святкову атмосферу, в новорічну ніч чоловік переодягнеться в Діда Мороза та даруватиме подарунки. Але – тільки за віршики.

Пасажири на шостій Перемозі навіть не здогадуються, що заходять до новорічної маршрутки.

Новорічним дощиком прикрашений салон, іграшками та гірляндами – ялинка, для атмосфери Олександр крутить новорічні відеокліпи.

Тож, якщо у вас і досі немає новорічного настрою, беріть приклад з Олександра. Адже створити собі свято можна у будь-який момент і будь-якому місці.