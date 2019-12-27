У сквері Героїв традиційно встановили новорічні фігури персонажів із казок та мультфільмів. Страшні посмішки та криво причіплені очі – у соцмережах це почали активно висміювати, мовляв, дітей вони скоріше лякають. Сьогодні ми вирішили запитати у відвідувачів скверу – чи подобається їм казкове містечко?

Замість казкової алеї – алея жахів! Ось ці новорічні фігури дніпряни активно обговорюють в соцмережах. Дорослим вони не подобаються, мовляв більше схожі на монстрів, аніж на улюблених персонажів. А що думають діти?

Леви й справді виглядають так, ніби їм зробили лоботомію. А Мікі Маус, Вінні Пух та телепузики з їхніми страшними посмішками – ніби замислили якусь капость. І абсолютно незрозуміло, навіщо тут поставили російську матрьошку.

9-річна Софія каже, фігури їй подобаються лише увечері з підсвіткою. А от вдень — ну дуже видно, що вони зовсім не схожі на героїв мультиків.

Її мамі казкові фігури теж не дуже подобаються.

А от інша дніпрянка, каже: потворні обличчя цих інсталяцій, особливо Вінні-Пуха та Сімби, її дітей лякають.

А от шестирічна Дарина від казкових героїв у захваті.

Не бачить нічого страшного чи потворного в цих фігурах і Людмила. Каже її донечці, однорічній Лізі, вони подобаються.

Щороку ці фігури встановлюють комунальники міської ради. Ми звернулися туди із питанням щодо подальшої долі казкової алеї й отримали однозначну відповідь: цей рік для фігур стане останнім. Після свят їх спишуть.