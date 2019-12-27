Нещодавно тут добігли кінця планові роботи з благоустрою частини Набережної. Її відновленням займається компанія Інтерпайп. За чотири роки набережну вдалось перетворити із занедбаної території на одну улюблених локацій для прогулянок та фото. А напередодні свят компанія підготувала ще один сюрприз і встановила новорічні інсталяції.

Компанія Інтерпайп почала проєкт з відновлення Набережної у Нікополі чотири роки тому. І щороку вкладає кошти у реконструкцію міського майданчика. За цей час тут відновили освітлення, поклали гранітну бруківку навколо пам’ятника “Гармата”, реконструювали лавки та встановили урни. Цього року облаштували зону відпочинку.

Тепер оновлена Набережна — улюблене місце відпочинку нікопольчан та гостей міста. А також одна з наймальовничіших міських локацій.

Багато років це місце було у занедбаному стані, оскільки дамба не на балансі міста, то й витрачати бюджетні кошти на її ремонт місцеві очільники не могли. Тож за справу взялася компанія Інтерпайп. Нікопольська ж влада допомагала у міру своїх сил.

Інтерпайп долучається до розвитку міст, у яких є їхні виробництва. У Нікополі мешкає та працює понад три тисячі співробітників. Тож у компанії прагнуть, аби місто ставало комфортнішим та красивішим. І міська влада Нікополя вдячна за таку підтримку.

Та це ще не все. Навесні тут з’являться чотири новеньких клумби – ґрунт для них вже підготували. А після холодів почнеться їх озеленення.