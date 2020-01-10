До того ж – екологічно чистий. Сьогодні два підприємства компанії Інтерпайп-Сталь та НТЗ відвідав голова Дніпропетровської облдержадміністрації. Олександр Бондаренко ознайомився з технологічним металургійним виробництвом, яке, до речі, виплавляє до півтисячі видів сталі. На його думку, саме за такими заводами успішне майбутнє і регіону й України в цілому.

Сучасний металургійний завод Інтерпайп Сталь. Його ввели в експлуатацію вісім років тому. Загальний об’єм інвестицій в будівництво – сімсот мільйонів доларів. І це – чи не найбільший інвестиційний проєкт Дніпропетровщини за останнє десятиліття. Інтерпайп Сталь – гарний приклад інноваційного українського заводу, який до того ж не завдає шкоди навколишньому середовищу.

Саме такі підприємства, як Інтерпайп Сталь, є прикладом для української промисловості.

З тим, що українську промисловість необхідно розвивати повністю згоден і народний депутат України Дмитро Кисилевський. Він також є заступником голови комітету з питань економічного розвитку. На його думку, розвинута українська промисловість є запорукою економічного зростання всієї країни.

Крім Інтерпайп Сталі голова облдержадміністрації відвідав і виробництво залізничної продукції на ІНТЕРПАЙП НТЗ. Колесопрокатний цех заводу має сучасний металообробне обладнання, на якій виробляють продукцію зі високою доданою вартістю. До речі, її експортують до сорока країн світу.