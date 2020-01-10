Несподіваний, наче додатковий сезон у порах року – пробуджує рослини. Бузок і калина через нетипово теплу погоду починають набирати сили для цвітіння, набухають бруньки фруктових дерев, прокинулися і декоративні кущі. Усе це можна бачити в Ботанічному саду Дніпровського Національного університету. Що з приводу таких примх природи кажуть експерти та чи не зашкодить аномальна зима рослинам? Наша Ірина Каблоцька зараз розкаже.

Поряд чемерник теж збирається розквітнути, хоча зазвичай робить це наприкінці лютого.

Біолог Сергій Герман каже – теплі зими тепер не дивують, ніби збився календарний годинник.

Помічаємо на півонії кущовій також підготовані до цвітіння бруньки. Калина фарерська, бузина та бузок теж у весняному настрої. Сергій Леонідович каже, для цих рослин таке просинання не критичне. Вони й потім відновляться. А от кісточкових – це загроза.

Такі примхи природи, каже експерт, змушують змінювати й режим догляду за рослинами. Тут в ботанічному саду більшість рослин декоративні, тому врожай рятувати не знадобиться. Але і співробітники і студенти, які спостерігають ці ботанічні метаморфози, замислюються – що взагалі відбувається із кліматом.

Сергій Герман заспокоює – природа більш мудра, ніж нам здається, й все виправить. За допомогою людини, звичайно.