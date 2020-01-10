У Дніпрі в одному з навчально-виховних комплексів перевірили нову систему пожежної сигналізації та провели тренувальну евакуацію. Такі сучасні системи поки що є лише у 6-ти дитячих садках. На черзі ще 14-ть. Тож чи пройшли діти та вихователі інспекцію та чи знають, що потрібно робити у надзвичайній ситуації – Юлія Кочет бачила.

За легендою у дитсадку виникає пожежа. Представники міськради уважно стежать – що і як робитиме персонал.

І система автоматичного сповіщення – спрацьовує.

Завдяки цій системі сповіщення про надзвичайну ситуацію чути у кожній кімнаті. Тож персоналу не потрібно гаяти час та оббігати усі приміщення.

Щонайбільше за п’ять хвилин – усі вихованці та персонал дитсадка покидають заклад та вишикуються на стадіоні.

У малечі жодної паніки. Що потрібно робити, як сталася пожежа, кажуть – знають добре.

Тривоги не було, кажуть вихователі. Бо дії під час евакуації при пожежі відпрацьовані до автоматизму.

Навчальні тренування з евакуації у НВК проводять двічі на рік. Для дошкільнят для кращого засвоєння – в ігровій формі.

Представники міськради кажуть: система пожежної сигналізації, яку вони встановили у вересні, спрацювала добре. Впорався із завданням і персонал.

Таких систем пожежної сигналізації у місті поки що 6. Цьогоріч їх планують встановити ще у 14 дитсадках. Крім того, з 15 січня по 15 лютого перевірятимуть усі навчальні заклади. Аби з’ясувати, що ще потрібно, аби вирішити усі проблемні питання з протипожежної безпеки.