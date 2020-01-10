Підтвердили свою фахову кваліфікацію та тепер протягом трьох років будуть отримувати надбавку у 20 відсотків від окладу. Такі приголомшливі цифри сьогодні оприлюднили на звіті департаменту гуманітарної політики. Розповідали й про інші досягнення сфери освіти. Які саме? У сюжеті Марини Дуднік.

Бойлери, миючі засоби, канцелярія та медикаменти. Усе це протягом року закуповувалося для закладів освіти, що працюють у Дніпрі.

Нові протипожежні сигналізації з’явилися у 24 школах та садках. Для дитячих закладів придбали майже 5 тисяч вогнегасників. У 48 закладах коштом міського бюджету замінили вікна. У двох школах запрацювали нові стадіони, у семи оновили футбольні поля.

Реконструкції їдалень та санвузлів дочекалася 21-а школа. Й нарешті вирішили проблему зі зручностями у навчальному закладі № 127, де діти бігали у вуличний туалет.

Для 1 та других класів, що уособлюють нову українську школу, закуповували дидактичні матеріали, ноутбуки, принтери та меблі. Визнають, що не в повному обсязі. Адже ситуація коли на 30 учнів завозять 25 парт – типова.

Минулого року вчителі початкових класів вперше мали змогу здати ЗНО з професійної компетентності, щоб отримати доплату до зарплатні у 20 %. Пройшли таку сертифікацію усього лише 11 викладачів.До кінця місяця триває регістрація на іспит вже на поточний рік.

За підсумками ЗНО минулого року кілька дніпровських закладів освіти увійшли у топ 200 України. Шкіл з переферії серед нема – лише найбільш елітні.

Скільки у цих досягненнях зусиль шкіл, а скільки батьківських коштів, витрачених на репетиторів – питання відкрите.