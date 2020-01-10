На Дніпропетровщині у деяких пологових будинках існує “вікно життя”. Це місце, де батьки можуть анонімно відмовитися від немовляти. При цьому, здоров’ю дитини нічого не загрожуватиме, адже про малюка одразу ж подбають лікарі. Як працює “вікно життя” у Дніпрі, та де ще його можна знайти – дізнавалась наша Вікторія Будзинська.

Єдине у Дніпрі “вікно життя” знаходиться на задньому подвір’ї першого міського пологового будинку. Його створили тут понад десять років тому – після одного випадку.

Воно виглядає як звичайне вікно. Жінка, яка з тих чи інших причин вирішила відмовитися від дитини, може анонімно прийти сюди, відкрити його та залишити немовля у кошику. І натиснути на дзвінок.

Акушерка приймально-оглядового блоку одразу ж забере дитину та повідомить дитяче відділення лікарні. Тож малюк точно буде у безпеці.

Поруч із вікном немає жодних камер спостереження, тож хто саме залишив дитину – тут не знатимуть.

“Вікно життя” працює цілодобово. У лікарні вважають: це справді краща альтернатива для дитини, ніж бути залишеною у небезпеці.

Однак, чому матір може залишити свою дитину? Психологиня Ольга Руденко каже: жінка не знаходиться у вакуумі. Може бути безліч факторів, які впливають на її вибір залишити дитину. Від матеріального становища та відсутності підтримки сім’ї – до післяродової депресії.

І тут справа може бути не стільки у безвідповідальності жінки, а у її переконанні, що вона не зможе цій дитині нічого дати.

Тож, де ще на Дніпропетровщині можна знайти “вікно життя”?

Окрім, першого пологового будинку у Дніпрі, у нашій області “вікно життя” існує ще у Павлограді, Новомосковську, та у Криворізькому перинатальному центрі. Ще одне планують відкрити у перинатальному центрі Дніпра. Тож, для батьків, які раптом вирішили відмовитися від немовляти — насправді є гуманна альтернатива зробити це без ризику для життя малюка.

Можливо через брак інформації, але приміром, до “вікна життя” першого пологового будинку Дніпра – за п’ять років його існування – не принесли жодної дитини.