Вікно життя для покинутих немовлят

10.01.2020 17:53

На Дніпропетровщині у деяких пологових будинках існує “вікно життя”. Це місце, де батьки можуть анонімно відмовитися від немовляти. При цьому, здоров’ю дитини нічого не загрожуватиме, адже про малюка одразу ж подбають лікарі. Як працює “вікно життя” у Дніпрі, та де ще його можна знайти  дізнавалась наша Вікторія Будзинська.

Єдине у Дніпрі “вікно життя” знаходиться на задньому подвір’ї першого міського пологового будинку. Його створили тут понад десять років тому  після одного випадку.

Воно виглядає як звичайне вікно. Жінка, яка з тих чи інших причин вирішила відмовитися від дитини, може анонімно прийти сюди, відкрити його та залишити немовля у кошику. І натиснути на дзвінок.

Акушерка приймально-оглядового блоку одразу ж забере дитину та повідомить дитяче відділення лікарні. Тож малюк точно буде у безпеці.

Поруч із вікном немає жодних камер спостереження, тож хто саме залишив дитину  тут не знатимуть.

“Вікно життя” працює цілодобово. У лікарні вважають: це справді краща альтернатива для дитини, ніж бути залишеною у небезпеці.

Однак, чому матір може залишити свою дитину? Психологиня Ольга Руденко каже: жінка не знаходиться у вакуумі. Може бути безліч факторів, які впливають на її вибір залишити дитину. Від матеріального становища та відсутності підтримки сім’ї – до післяродової депресії.

І тут справа може бути не стільки у безвідповідальності жінки, а у її переконанні, що вона не зможе цій дитині нічого дати.

Тож, де ще на Дніпропетровщині можна знайти “вікно життя”?

Окрім, першого пологового будинку у Дніпрі, у нашій області “вікно життя” існує ще у Павлограді, Новомосковську, та у Криворізькому перинатальному центрі. Ще одне планують відкрити у перинатальному центрі Дніпра. Тож, для батьків, які раптом вирішили відмовитися від немовляти — насправді є гуманна альтернатива зробити це без ризику для життя малюка.

Можливо через брак інформації, але приміром, до “вікна життя” першого пологового будинку Дніпра  за п’ять років його існування  не принесли жодної дитини.

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