Тіло новонародженого хлопчика серед купи сміття випадково знайшли працівники полігону та негайно зателефонували до поліції. Але правоохоронцям, попри зусилля, досі не вдалось розшукати ані матір малюка, ані можливих свідків злочину. Хто і чому міг зважитись на такий нелюдський крок? Усі подробиці – вже знає наш Марко Ручка.

Саме тут, серед купи сміття та відходів просто на міському сміттєзвалищі і знайшли бездиханного хлопчика. Тіло немовля було загорнуте у синю кофтину. Хто і чому так вчинив з малюком — для правоохоронців і досі загадка.

Тіло дитини співробітники полігону знайшли ще вранці третього січня. Мертве немовля випадково помітив паркувальник, який розвантажував авто зі сміттям.

Охоронець Анатолій не повірив власним очам. Каже — за увесь час роботи на сміттєзвалищі, подібних випадків не було.

За попередніми висновками медекспертів, дитина померла при народженні. Після чого, припускають слідчі, матір і могла викинути малюка на смітник. Аби встановити усі деталі злочину, правоохоронці розшукують можливих свідків.

На жаль, аналогічні випадки на Дніпропетровщині не поодинокі. З подібним правоохоронці стикаються приблизно раз на пів року.

Пошук матері знайденого малюка триває. Правоохоронці кажуть: єдиний шанс розкрити злочин – це свідки, які могли щось знати або бачити. Якщо вам відома будь-яка інформація за даним фактом телефонуйте в 102 або за номерами, які ви бачите на своїх екранах.

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