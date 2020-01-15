Обіцяне зниження на 30 %

На початку року мешканці Дніпра почали отримувати перераховані платіжки від теплопостачальника. За грудень місяць. Але в підприємстві “Теплоенерго” попереджають, що іноді квитанції надходять зі старими тарифами. Це через те, що данні за спожите тепло були подані невчасно. В такому випадку перерахунок зроблять наступного місяця. Якщо споживачі не згодні з цифрами, вони можуть зателефонувати на гарячу лінію, номер якої є на кожній квитанції. В “Теплоенерго” також наголошують, що перерахунки проводились лише в грудні. У січні тариф зменшать, якщо буде відповідна постанова Кабміну.

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