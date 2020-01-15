З першого квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи. Стосується він спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги. Перелік послуг, які безкоштовно гарантуються державою, прописані у програмі медичних гарантій. У держбюджеті на неї передбачено сімдесят два мільярди гривень. Фінансуватимуть такі послуги через Національну службу здоров’я. Чи готові медзаклади Дніпропетровщини працювати по-новому – дивіться далі.

Програма медичних гарантій запрацює вже у квітні. Тож тепер безкоштовною буде не лише допомога на первинці, а й спеціалізована амбулаторні, госпітальні, екстрені, паліативні послуги та реабілітація. На це у держбюджеті передбачено 72 мільярди гривень. Пріоритетні напрямки програми – лікування інсультів та інфарктів, пологи та неонатологічна допомога, раннє діагностування онкологічних захворювань. Вони оплачуватимуться за підвищеним тарифом.

Аби укласти контракт з НСЗУ та отримувати кошти, лікарні мають виконати ряд вимог. Набути статусу некомерційного комунального підприємства. Мати ліцензію та бути підключеними до єдиної системи охорони здоров’я. На Дніпропетровщині понад 68 % спеціалізованих медзакладів готові до контрактування с НСЗУ. Це 8 місце серед регіонів України.

Перехідний період буде нелегким, кажуть в області. Тож активно допомагають головним лікарям впоратися з управлінням. Адже від цього залежить наповнення бюджету медзакладів.

Укладати контракти з медичними закладами НСЗУ починає вже з лютого. Аби вже з 1 квітня їхні пацієнти могли отримувати безоплатні послуги, гарантовані державою.