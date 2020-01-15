Головний дитячий спортивно-культурний комплекс правобережжя – під загрозою закриття! Міська рада підготувала проєкт рішення про ліквідацію Палацу “Шинник”. Працівники комплексу бояться лишитися на вулиці, батьки його вихованців – обурені. В ситуації розбиралася наша Валерія Бовша.

В стінах “Шиннику” сьогодні практично нікого немає. Його працівники та вихованці з батьками зібралися на вулиці, щоб обговорити подальші дії. Адже нещодавно побачили приголомшливий проєкт рішення на сайті міськради.

Людей про це ніхто не попереджав. Вони взагалі не розуміють, що відбувається. І чого тепер чекати.

Наразі в Палаці “Шинник” в різних творчих колективах займаються більш, як п’ять сотень дітей! Це єдиний культурний осередок такого масштабу для всього правого берега Дніпра.

Катя вже майже сім років танцює й співає в колективах “Шиннику”. А також – відвідує тут різні розвиваючі гуртки та ходить на курси іноземних мов.

Для жителів дванадцятого кварталу, житломасиву Тополя та кількох навколишніх селищ “Шинник” – практично єдина можливість організувати дозвілля малечі.

У відчаї й працівники “Шиннику” – це майже сто людей.

Відтоді, як люди побачили проєкт рішення, розповідають, просто завалили міськраду проханнями прояснити ситуацію. Та жодної відповіді так і не отримали. Аж раптом – в комплекс приїздить поважний гість. З управління культури. І всіх заспокоює. Мовляв, закривати Шинник ніхто не буду. Його роботу просто оптимізують.

Ба більше: мер Дніпра Борис Філатов особисто звернувся до працівників та батьків вихованців комплексу “Шинник” – в соцмережі.

Та керівники комплексу до таких слів ставляться скептично. Кажуть: це лише слова, а є документ. І в ньому йде мова лише про ліквідацію.

У будь-якому разі, остаточну крапку у цьому питанні поставлять наступного тижня – на найближчій сесії міськради. Саме тоді міські депутати вирішуватимуть долю Палацу культури.