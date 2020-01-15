Мешканці центрального проспекту б’ють на сполох через антисанітарію. У їхньому дворі знаходиться зруйнована будівля, навколо якої безхатченки влаштували звалище. Місцеві жителі просять допомоги від міськради. Хочуть аби сміття з території вивезли, а покинуту будівлю прибрали.

Це проспект Дмитра Яворницького, 41, центр міста, тут, прямо у дворі житлових будинків утворилось сміттєзвалище. Місцеві жителі вже багато років борються з цією проблемою.

Пані Людмила мешкає у будинку навпроти. Каже: через цю антисанітарію у місцевих чимало проблем. Одна з них — це щури у квартирах.

Засмічують територію безхатченки, які самовільно зайняли покинуту будівлю. До того ж жителі неодноразово спостерігали, як ті палять крадені кабелі. Тим самим труять їдким димом людей навколо.

Сміттєзвалище не тільки за парканом. Купа бруду та відходів і навколо смітників. Вони належать ресторанам, що розташовані поблизу. Прибирають тут доволі рідко, кажуть жителі, десь раз на пів року.

Прибиральники “Житлосервісу-2” твердять — приїжджають за викликом.

Цього разу, комунальники заходилися прибирати територію навколо смітників, бо знали, що приїде телебачення. Це і підтверджує начальник КП “Благоустрій міста”. Та додає – власників ресторанів, яким і належить ця територія, покарали.

Також наразі, інспекція намагається знайти власника покинутої та занедбаної території. І вже той має привести все до ладу. Поки що встановити особу власника не вдається.

В планах інспекції з благоустрою міста, почати демонтувати паркан навколо цієї ділянки. Сподіваються, що тоді власник заброшки все ж об’явиться. Доки цього не сталося, місцевим мешканцям доведеться впорядковувати територію самим або миритися з безладом.