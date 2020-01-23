У Дніпрі пройшла хвиля ліквідації модульних точок розливу нелегального палива. Виявленням порушників займалась національна поліція та Служба безпеки України. Полювання на незаконні заправки розпочалося після доручення Кабміну про боротьбу з нелегальним обігом пального. Наш Єгор Ромахло з’ясовував – які з порушень були зафіксовані на заправках Дніпра.

Паливо невідомого походження за привабливою ціною. Подібних незаконних модульних заправок у Дніпрі десятки. Сьогодні дванадцять з них припинили своє існування.

На цій стаціонарній заправці, що на житломасиві Лівобережний – до сьогодні розливали дизель та популярний 95-тий бензин. Та тепер – “лавочку” довелося прикрити. Від телекамер оператор заправки ховається у своєму міні-офісі.

Якихось двадцять хвилин – і заправка вже розібрана та готується до транспортування на штрафмайданчик.

У податковій міліції пояснюють – на цій заправці була відсутня ціла купа дозвільних документів.

А це вже незаконний об’єкт на житломасиві Північний. Окрім звичайного бензину тут торгували й газом. Робітників заправки ми на місці вже не застали, однак на сусідньому шиномонтажі розповіли – ця точка була доволі популярна серед водіїв.

Самі ж водії до незаконних заправок ставляться негативно. Адже якість палива дуже позначається на роботі автомобіля.

Тільки за один день комунальники разом з податковою міліцією демонтували дванадцять заправок. Загалом, починаючи з грудня минулого року – ліквідовано понад сотня нелегальних об’єктів.

На усіх власників незаконного паливного бізнесу очікує покарання у вигляді штрафу в розмірі від п’яти до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів прибутку громадян. А це – понад сто тисяч гривень.