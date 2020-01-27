Поріг захворюваності у місті не перевищено. І, хоча кількість пацієнтів щотижня збільшується, медики кажуть: ситуація прогнозована. Минулого тижня по допомогу до лікарів звернулося майже п’ять тисяч людей. Серед захворілих переважно діти 5-9 років.

Лише за минулий тиждень по медичну допомогу звернулось майже 5 тисяч дніпрян. Втім, кажуть медики, про епідемію мова поки не йде. Та на вимушені канікули вже відправились більш як тисяча школярів.

Освітній процес було призупинено у 49 класах 24-хнавчальних закладах. Це 1400 учнів, що складає 1,4% від загальної кількості учнів нашого міста.

З початку року у Дніпрі підтверджено сім випадків грипу у дітей. На жаль, одного хлопчика врятувати не вдалось. У малюка діагностували важку миттєву форму.

Лікарі вкотре закликають не займатися самолікуванням і вчасно звертатися по допомогу. Адже ускладнення від грипу можуть бути вже з перших днів хвороби. Наприклад, грипозна пневмонія.

Найкращий спосіб вберегтися від грипу – вакцинація. Та у Дніпрі, місті-мільйоннику, щеплено лише трохи менше вісім тисяч людей. До речі, кажуть медики, вакцинуватися можна навіть у розпал епідемії.

В Україні, за даними ВООЗ, 4 штами грипу : Колорадо, Канзас, Пхукет, Бристон. Саме від цих штамів на ринку є вакцини. Які безпечні, сертифіковані та пройшли усі перевірки.

До того ж, аби уберегтися від епідемії, медики радять вживати вітаміни, частіше мити руки, провітрювати приміщення, утримуватися від перебування у місцях масового скупчення людей. А найголовніше пам’ятати: захворів – сиди вдома.