“Броньовані” двері, залізні вікна, аскетичні за дизайном крісла та затишні вбиральні. Це все про Південний вокзал на станції Дніпро-ЛОцманська. Його збудували майже півстоліття тому, та із того часу там майже нічого не змінилося! Чи можна відремонтувати морально-застарілу будівлю та чи взагалі треба – розбирався Владислав Авдієнко.

Облущена будівля, що нагадує величезний короб, одним словом – радянський союз. Південний вокзал на станції Дніпро-Лоцманська – колись величне творіння архітекторів СРСР, тепер викликає здебільшого співчуття…

Денис – архітектор та блогер. У відеороликах на YouTube робить огляд старовинних будівель. Своє хобі називає “урбан експлорейшн“.

Сьогодні він зніматиме тут – у Південному вокзалі. Відкриваємо важкі, наче броньовані, двері.

І ніби переносимося на кількадесят років назад. Величезний хол з облізлою штукатуркою. Периметром – повністю металеві вікна.

Уявімо, що стомилися з далекої дороги. Саме час перепочити у допотопних кріслах.

А зараз є унікальна можливість придбати у радянській касі, схожій на хлібний кіоск, квиток на сучасний швидкісний експрес.

А ось такі автоматичні камери схову зараз взагалі виставляють у музеях.

На Південному вокзалі ж вони відкриті й чекають на ваші речі.

Тут немає навіть електронних інформаційних табло. Вбиральня розташована у підвалі.

Тільки-но уявіть, цією вбиральнею досі користуються пасажири та персонал станції. Справжній шок.

Проте є на Південному вокзалі й дещо дійсно захоплююче. Справжній арт-об’єкт! Увагу привертає величезна, заввишки з усю будівлю, мозаїка.

Її виклав відомий художник-пейзажист Роман Шустерман. Такі мозаїки в індустріальному стилі він створював для багатьох громадських будівель часів СРСР.

І їх вже тут знімали. Локація приваблює режисерів. Були і кінострічки й навіть музичні кліпи.

Та вочевидь, окрім фільммейкерів будівля нікому не потрібна. Більшу частину напрямків до Криму скоротили ще після анексії півострову, кажуть працівники станції. Зазвичай вокзал – порожній.

Проте ось на Південний вокзал прибуває потяг з Апостолового. Він чи не єдиний, що заїжджає на станцію-привид. Пасажирам осередок СРСР не до смаку.

Та й людей все менше. Щороку пасажиропотік на Південному вокзалі падає, повідомляють в Укрзалізниці. Чому ж вокзал взагалі не знести чи перебудувати? Посадовці – категоричні.

В капітальному ремонті, кажуть, немає потреби. Втім, щороку виділяють кошти на поточний. Приміром, у 2019-му полагодили дах, що протікав. Масштабні плани є й на 2020-ий.

Натомість архітектор радить чиновникам: із вокзалу можна створити туристичний об’єкт і заробляти на ньому гроші. Каже, радянський дизайн – це саме та родзинка, що приваблюватиме закордонних туристів.

Скоріш за все долю Південного вирішуватимуть в компанії, що зараз створюють на базі “Укрзалізниці”. Вона спеціально опікуватиметься вокзалами по всій країні.