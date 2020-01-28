Чи може уламок радянського минулого стати туристичною родзинкою?

28.01.2020 19:00

“Броньовані” двері, залізні вікна, аскетичні за дизайном крісла та затишні вбиральні. Це все про Південний вокзал на станції Дніпро-ЛОцманська. Його збудували майже півстоліття тому, та із того часу там майже нічого не змінилося! Чи можна відремонтувати морально-застарілу будівлю та чи взагалі треба  розбирався Владислав Авдієнко.

Облущена будівля, що нагадує величезний короб, одним словом  радянський союз. Південний вокзал на станції Дніпро-Лоцманська  колись величне творіння архітекторів СРСР, тепер викликає здебільшого співчуття…

Денис  архітектор та блогер. У відеороликах на YouTube робить огляд старовинних будівель. Своє хобі називає “урбан експлорейшн“.

Сьогодні він зніматиме тут  у Південному вокзалі. Відкриваємо важкі, наче броньовані, двері.

І ніби переносимося на кількадесят років назад. Величезний хол з облізлою штукатуркою. Периметром  повністю металеві вікна.

Уявімо, що стомилися з далекої дороги. Саме час перепочити у допотопних кріслах.

А зараз є унікальна можливість придбати у радянській касі, схожій на хлібний кіоск, квиток на сучасний швидкісний експрес.

А ось такі автоматичні камери схову зараз взагалі виставляють у музеях.

На Південному вокзалі ж вони відкриті й чекають на ваші речі.

Тут немає навіть електронних інформаційних табло. Вбиральня розташована у підвалі.

Тільки-но уявіть, цією вбиральнею досі користуються пасажири та персонал станції. Справжній шок.

Проте є на Південному вокзалі й дещо дійсно захоплююче. Справжній арт-об’єкт! Увагу привертає величезна, заввишки з усю будівлю, мозаїка.

Її виклав відомий художник-пейзажист Роман Шустерман. Такі мозаїки в індустріальному стилі він створював для багатьох громадських будівель часів СРСР.

І їх вже тут знімали. Локація приваблює режисерів. Були і кінострічки й навіть музичні кліпи.

Та вочевидь, окрім фільммейкерів будівля нікому не потрібна. Більшу частину напрямків до Криму скоротили ще після анексії півострову, кажуть працівники станції. Зазвичай вокзал  порожній.

Проте ось на Південний вокзал прибуває потяг з Апостолового. Він чи не єдиний, що заїжджає на станцію-привид. Пасажирам осередок СРСР не до смаку.

Та й людей все менше. Щороку пасажиропотік на Південному вокзалі падає, повідомляють в Укрзалізниці. Чому ж вокзал взагалі не знести чи перебудувати? Посадовці  категоричні.

В капітальному ремонті, кажуть, немає потреби. Втім, щороку виділяють кошти на поточний. Приміром, у 2019-му полагодили дах, що протікав. Масштабні плани є й на 2020-ий.

Натомість архітектор радить чиновникам: із вокзалу можна створити туристичний об’єкт і заробляти на ньому гроші. Каже, радянський дизайн  це саме та родзинка, що приваблюватиме закордонних туристів.

Скоріш за все долю Південного вирішуватимуть в компанії, що зараз створюють на базі “Укрзалізниці”. Вона спеціально опікуватиметься вокзалами по всій країні.

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