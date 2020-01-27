Мисливці Новомосковського району рахували дичину на своїх угіддях

27.01.2020 18:55

Полювання з камерою. Всього у товариства військових мисливців у нашій області понад сорок тисяч гектарів землі. І щоб отримати дозвіл на відстріл тварин, їм необхідно кожного року проводити так звану таксацію рахувати поголів’я.Наш Єгор Ромахло теж рушив до лісів Дніпропетровщини та навіть зустрів рідкісних тамтешніх мешканців.

Шикування, інструктаж і тільки після цього можна рушати до лісу. Мисливці ретельно готуються до підрахунку дичини. От й Іван Карпович не пропускає жодну з таксацій починаючи з 67 року!

Аби результати таксації затвердили у департаменті екології, мисливці мають пройти до двадцяти відсотків угідь пішки та на власні очі побачити тварину або ознаки її життя. Ось і ми натрапили на слід нікого іншого як справжнісінького кабана.

Далі ж ми разом з іншими мисливцями сідаємо до засідки.

Повна тиша та максимальна увага. Так і виглядає процес таксації дичини. Частина мисливців прочісує ліс та виганяє тварин на комісію, яка і рахує поголів’я.

Зо двадцять хвилин очікування  і у якихось 50-и метрах від камери чкурнув чи не найменший мешканець лісу.

Хоч і з далеку, однак показала себе одна з хижачок цих країв  лисиця. А от мисливцям, які у цей час були в інший частині лісу пощастило ще більше. Адже на них вийшов місцевий гігант  справжній лось.

Загалом у підрахунку звірів брали участи майже півтори сотні мисливців. Усі результати задокументовані та відправлені на затвердження до лісництва та екологів. І тільки потім, у разі схвалення, чоловіки отримають “зелене світло” для полювання.

Та навіть після затвердження лімітів на відстріл  мисливцям доведеться чекати до осені аби взяти рушниці до рук. Адже саме тоді офіційно стартує сезон полювання на парнокопитну дичину.

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