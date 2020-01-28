Боротьба з будівництвом незаконних споруд триває

28.01.2020 19:11

У Дніпрі комунальники демонтували нелегальну прибудову до квартири. Як виявилось, власник хотів відкрити у помешканні кальянну. Але плани бізнесмена не здійснилися через дії інспекторів з питань благоустрою. Більш детально дивіться у наступному сюжеті.

Гончара, 15 – це багатоквартирний будинок. Власник квартири, розташованої на першому поверсі, вирішився на реконструкцію помешкання. Отут наче планував вхідні двері. Інспектори з питань благоустрою вважають таку прибудову незаконною. Тож тепер її демонтують.

Інспектори зазначають — господарю був виписаний припис. Тож він мав припинити нелегальне будівництво протягом п’яти днів. Але попередження ніяк не вплинуло на ентузіазм власника.

Це і не дивно, бо жити у цій квартирі ніхто й не збирався. Сусіди переконані, власник хоче переобладнати помешкання на кальянну.

Жінка розповідає: раніше у тій квартирі мешкав літній чоловік, помер улітку 19-го року, після чого все й змінилося.

Наразі, власник квартири може забрати залишки своєї споруди на штраф майданчику в КП “Благоустрій міста”. Здійснити перебудову квартири йому дозволять лише за узгодженням з міськрадою.

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