У Дніпрі триває програма реконструкції житлового фонду. За чотири роки до неї із різними проблемами долучилися понад шість тисяч будинків. Які роботи виконують зараз та що у подальших планах – дивіться.

Проспект Слобожанський, 85. Минулого літа дев’ятиповерхівку причепурили – замінили вікна та сантехнічні системи у підвалі. Однак самі мешканці найбільшою перемогою вважають новенький фасад.

У 87-му будинку, що поруч, фасадні роботи йдуть повним ходом. Будівлю вже утеплили, а до кінця лютого обіцяють завершити оздоблення. Найбільша проблема тут така ж, як була у сусідів.

А от на Магдалинівській, 7 довго чекали, аби нарешті полагодити дах. Будинку понад шістдесят років і стан покрівлі був жахливим. Локальний ремонт не допомагав, а капітальний не робили десятиліттями.

Усі ці будівлі потрапили до міської програми реконструкції житлового фонду. Загалом, за чотири роки різноманітні роботи вже виконали у понад шести тисячах будинків Дніпра.

Незабаром департамент благоустрою має оприлюднити адреси, де працюватиме за програмою реконструкції цього року. Обіцяють, до цього переліку увійдуть близько двох десятків будинків, які потребують негайного ремонту. Першочергову увагу приділять спорудам на червоній лінії міста. Та є шанси й в тих будинків, що знаходяться на периферії.