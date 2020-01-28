Врятували цуценят та котиків, а от щури – загинули

28.01.2020 19:03

Близько сорока лабораторних щурів та мишей загинули від пожежі у навчальному корпусі Аграрно-економічного університету. А от тварини зі стаціонару ветклініки, що знаходились у тому ж будинку,  не постраждали. Їх своєчасно евакуювали рятувальники. Більше деталей у сюжеті Вікторії Будзинської.

Тут знаходиться факультет ветеринарної медицини та ветклініка. Близько 4-ї ранку загорілося невеличке приміщення у підвалі цього будинку.

У приміщенні, де зайнялася пожежа, у клітках знаходилося близько сорока лабораторних мишей. Вони загинули через дим. Однак, рятувальникам вдалося евакуювати сплячих тварин зі стаціонару ветеринарної клініки.

Зараз у приміщенні стаціонару на повну працює вентиляція, запаху диму тут немає, а усіх тварин  шістьох котиків та двох цуценят  повернули до боксів. Їм ніщо не загрожує.

Працівник ветклініки каже, їм вже встигли зателефонувати стурбовані власники тварин. Однак, деякі чотирилапі ще лише шукають люблячу сім’ю:

В університеті кажуть, саме приміщення найближчим часом відновлять та зроблять все аби така подія не повторилася:

Оскільки пожежа була незначною, навчальний процес сьогодні не переривали, ветклініка також працює у звичайному режимі.

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