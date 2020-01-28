Близько сорока лабораторних щурів та мишей загинули від пожежі у навчальному корпусі Аграрно-економічного університету. А от тварини зі стаціонару ветклініки, що знаходились у тому ж будинку, – не постраждали. Їх своєчасно евакуювали рятувальники. Більше деталей у сюжеті Вікторії Будзинської.

Тут знаходиться факультет ветеринарної медицини та ветклініка. Близько 4-ї ранку загорілося невеличке приміщення у підвалі цього будинку.

У приміщенні, де зайнялася пожежа, у клітках знаходилося близько сорока лабораторних мишей. Вони загинули через дим. Однак, рятувальникам вдалося евакуювати сплячих тварин зі стаціонару ветеринарної клініки.

Зараз у приміщенні стаціонару на повну працює вентиляція, запаху диму тут немає, а усіх тварин – шістьох котиків та двох цуценят – повернули до боксів. Їм ніщо не загрожує.

Працівник ветклініки каже, їм вже встигли зателефонувати стурбовані власники тварин. Однак, деякі чотирилапі ще лише шукають люблячу сім’ю:

В університеті кажуть, саме приміщення найближчим часом відновлять та зроблять все аби така подія не повторилася:

Оскільки пожежа була незначною, навчальний процес сьогодні не переривали, ветклініка також працює у звичайному режимі.