В аеропорту “Дніпропетровськ” моніторять усіх пасажирів, що прибувають міжнародними рейсами. Спеціальним пристроєм дистанційно перевіряють – чи є у людини підвищена температура. Адже це один із симптомів небезпечного коронавірусу, що шириться світом. В аеропорту вже мають досвід використання таких тепловізорів під час епідемії вісім років тому.

Китайський коронавірус шириться світом. За даними ВООЗ, його вже зафіксували у 14 країнах світу. В Україні випадків зараження небезпечним вірусом не зафіксовано. Втім аеропорти великих міст – вже напоготові.

Відучора у дніпропетровському аеропорту пасажирів усіх міжнародних рейсів перевіряють тепловізором. Спеціальний пристрій дистанційно показує температуру тіла людини. Це дозволяє одразу виявляти потенційно хворих пасажирів.

У цьому випадку колір з помаранчевого зміниться на малиновий. Чим ближче знаходиться людина, тим точніші показники. Оптимальна відстань – 15-20 сантиметрів. Швидкість вимірювання – приблизно 2 секунди.

У такий спосіб перевіряють людей лише з міжнародних рейсів. Це, наприклад, пасажири, що прилетіли з Відня. Їх сканують у зоні митного контролю. До таких заходів безпеки ставляться із розумінням.

Потенційно небезпечного пасажира можуть виявити й в салоні літака. Тоді людину та його сусідів евакуюють прямо з борту, а літак відправлять на санітарну стоянку. Якщо ж такої інформації не надходило, пасажирів моніторять тепловізорами.

Та представник Держпродспоживслужби, який проводить моніторинг стверджує: перевірки мають рекомендаційний характер. І у разі відмови пасажира, зупинити його неможливо. Надія – лише на сумління

Зараз в аеропорту є два таких тепловізори. Цього достатньо, аби перевірити з півтисячі пасажирів протягом доби. Але фахівець – один. Найбільшим часом їх стане більше, тож моніторинг можна буде проводити цілодобово