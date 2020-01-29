Смертельний коронавірус у посилках з Китаю та.. у бананах!

Інтернет-простір заполонили чутки про начебто нові способи передачі страшного захворювання з Піднебесної. А ще його лікування та профілактики. У мережі вже можна придбати фейкову вакцину. Наш Владислав Авдієнко зібрав найпопулярніші міфи про смертельний коронавірус та дізнався думку експертів. Дивимось!

Днями такі повідомлення заполонили соціальні мережі. Facebook, Viber, Instagram – усюди один і той самий текст. Тривожну звістку отримала й наша колега.

Текст – типовий спам, у ньому фігурує неіснуючий штам вірусу – n7n9. Попри це, багато людей у фейк повірили та почали активно поширювати його серед знайомих. Міф про інфіковані банани остаточно розвінчують експерти-біологи.

У навколишньому середовищі коронавірус залишається живим десь приблизно 5 годин. Коротка тривалість життя вірусу поза організмом людини говорить нам про те, що на бананах, або на будь-яких інших продуктах, цей вірус під час транспортування з Китаю втрачає свою життєздатність.

А от ще один популярний міф – заразитися смертельним вірусом можна, відкривши посилку з китайського інтернет-магазину. У мережі є сотні жартівливих зображень, де люди йдуть отримувати пакунки у костюмах хімічного захисту.

Жарти-жартами, а відвідувачі пошти стривожені.

Відділення “Укрпошти” на вулиці Чернишевського. Щодня сюди приходять декілька сотень посилок. Й більша частина з них саме з Китаю. Співробітники твердять: жодних змін в роботі чи додаткових заходів безпеки.

Протиепідемічні заходи на пошті не потрібні, – твердять експерти. Як і у випадку з бананами, посилки не несуть небезпеки, якщо там немає тварин. Вчені попереджають: джерелом коронавірусу можуть бути кажани, які здатні заразити інших тварин.

Зі спалахом епідемії коронавірусу активізувалися й інтернет-шахраї. В мережі вже продають гомеопатію, що буцімто захистить від хвороби, ба більше – пропонують ще не винайдену вченими вакцину аж за 2 з половиною тисячі гривень.

“Не ведіться на це. Не існує – це дані ВООЗ – про те що не розроблена вакцина від цього захворювання”.

А ще, аби захиститися від вірусу, в Інтернеті радять їсти часник та вживати міцний алкоголь. Це все також не спрацює, твердять медики. Методи профілактики від коронавірусу нічим не відрізняються від звичайного грипу:

– Уникати масових скупчень людей

– Захищати органи дихання хірургічними масками

– Добре мити руки із милом

– Якщо таки занедужали, залишитися вдома.

Китайська епідемія ж продовжує набирати обертів. Вже підтверджено понад 4 з половиною тисячі випадків захворювання на коронавірус, ще майже 7 тисяч людей могли інфікуватися, більше сотні людей загинули.