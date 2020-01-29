У Дніпрі відтепер є дві висотні драбини та спеціальна платформа

У Сурско-Литовському урочисто відкрили власну пожежну частину. Нова будівля, сучасний автомобіль та спеціальне обладнання обійшлися об’єднаній громаді у десять мільйонів гривень. Більшу частину грошей виділив Світовий банк. Без подарунків не залишились й дніпровські рятувальники. Колеги аж з самого Китаю презентували їм дві висотні драбини, підйомник та бульдозер. Деталі знає наш Єгор Ромахло.

З піснЯми та короваєм мешканці Сурско-Литовської об’єднаної громади відсвяткували появу власної пожежної частини. Тепер тут будуть працювати чотирнадцять місцевих жителів, які пройшли тримісячне навчання у професійних вогнеборців. Серед новобранців – і Юрій.

Чоловік розповідає: раніше працював звичайним водієм. Однак, коли дізнався, що селу потрібні власні пожежні, довго не вагався.

Ціна однієї лише спецмашини більше чотирьох мільйонів гривень. Така сума для села непід’ємна. Тому представники громади звернулись до грантодавців.

Таку ініціативу об’єднаної громади підтримують й в головному управлінні ДСНС. Там впевнені, розміщення локальних пожежних частин у селах поліпшить результативність боротьби з надзвичайними ситуаціями.

Та раділи не лише у Сурсько-Литовському. Дніпровські рятувальники отримали донорську допомогу від колег з Піднебесної. Китайці презентували нову техніку для нашої країни після трагічної пожежі в одеському коледжі.

Це – висотні драбини. Вони здатні підіймати рятувальників на тридцять два метри від землі. Також з Піднебесної до Дніпра доставили спеціальну платформу, для якої вже й 50 метрів – не межа.

Рятувальники-ветерани, які віддали боротьбі з пожежами не один десяток років, зізнаються – такої техніки їм дуже не вистачало.

В Управлінні ДСНС розповіли: загалом на Дніпропетровщині розташовано більше чотирьох сотень будинків підвищеної висотності. І до сьогодні у рятувальників області була лише одна-єдина драбина, здатна дістатися до 16-го поверху.

Автодрабини між собою поділять Дніпро та Кривий ріг. Підйомник теж залишиться на чергуванні у нашому місті.