Перший випадок коронавірусу зафіксували у Кривому Розі

У чоловіка, що позавчора помер від пневмонії в інфекційній лікарні Дніпра, коронавірус не виявили. Натомість перший випадок захворювання зафіксували у Кривому Розі. Таким чином на Дніпропетровщині – вже троє хворих. Тим часом в Україні кількість інфікованих вже перевалила за півтори сотні. Оперативні дані – станом на дев’ятнадцяту годину четверга.

Пневмонія, яку викликав грип А. Саме така причина смерті 47- річного жителя Кам’янського, якого два дні тому доправили до міської інфекційної лікарні із підозрою на коронавірус. Натомість маємо третій випадок в області – захворіла 61-річна мешканка Кривого Рогу. Медики з’ясували: у Києві вона контактувала з дочкою, що повернулася з-за кордону. Наразі жінка перебуває в інфекційному боксі під наглядом лікарів. З міської ж інфекційної лікарні Дніпра надходять гарні новини. Перші хворі на коронавірус у нашій області одужують. Це подружжя, яке два тижні тому повернулося із Франції та минулої п’ятниці отримало позитивний тест на коронавірус.

Із підозрою на коронавірус на Дніпропетровщині знаходяться одинадцятеро хворих. В обсервації сорок членів трупи артистів оперного театру, що гастролювали Європою.

Загалом в Україні станом на 19-ту годину четверга – 162 підтверджені випадки захворювання на коронавірус та п’ятеро загиблих. За минулу добу кількість інфікованих зросла більш як на чотири з половиною десятки. Найбільшу кількість реєструють у Чернівецькій та Київській областях – по 42 та 64 хворих відповідно. Стрімкий ріст хворих на Тернопільщині. 15-ро інфікованих, четверо з них – це медики. В п’ятірці лідерів також Івано-Франківська та Запорізька області.