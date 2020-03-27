Бізнес Дніпра та області об’єднується для боротьби з коронавірусом

2 млн грн вже виділили компанії Дніпра та області на боротьбу з коронавірусом в регіоні. Ресурси акумулюються і розподіляються через спеціальний фонд, створений з ініціативи ДніпроОДА і компанії ІНТЕРПАЙП. Всі кошти спрямовані на те, щоб покрити базову потребу області.

За оцінкою Обласного штабу протидії коронавірусу Дніпропетровської ОДА, першочергова потреба для боротьби з епідемією становить 280 млн грн. У неї входять – обладнання, засоби захисту і матеріали, які необхідні понад те, що вже профінансовано обласним та міськими бюджетами.

Підтримку Обласному штабу надають компанії різної величини. У даній ситуації важлива будь-яка допомога і скоординовані дії влади та бізнесу.

«Слід підкреслити, що зараз дуже важливо купувати саме те, що потрібно, і передавати це в лікарні, які цього потребують, а не в будь-які медустанови або ті, що просто ближче знаходяться до підприємства, яке готове допомогти. Якщо будь-яка компанія націлена приєднатися до боротьби з коронавірусом, то краще скоординуватися з обласним штабом. За невеликий проміжок часу вже кілька компаній відгукнулися на цей заклик. Так ми акумулювали близько 2 млн грн. Ми вдячні цим компаніям за їх внесок», – коментує роботу штабу народний депутат України Дмитро Кисилевський.

436 тис. грн компанії безпосередньо направили до фонду. Підтримку медустановам надали компанії «Енерготехмаш», «УКРТЕХНОБУД», «Віп Гарант», «Поліпласт», «Вето», «ДП ​​Контакт», «Мірт». Ця сума розподілена на закупівлю засобів захисту для медиків (костюми біозахисту, ізоляційні халати, респіратори, маски, фартухи, окуляри, рукавички, шапочки) і необхідного устаткування (бактерицидні опромінювачі, безконтактні термометри, медичні катетери).

«Наша компанія розуміє, що нашому регіону, нашим лікарям в поточній економічній ситуації потрібна підтримка. Ми вже передавали маски і засоби дезінфекції для медиків Дніпра. Тепер відгукнулися на ініціативу, об’єднати зусилля бізнесу, і будемо продовжувати допомагати. Вважаю, що ті, у кого, є хоч найменша можливість підтримати медустанови, в сьогоднішній ситуації повинні це зробити», – коментує Дмитро Кузнєцов, директор компанії« УКРТЕХНОБУД», яка спеціалізується на ремонті і обслуговуванні електрообладнання.

Підприємці не тільки можуть перерахувати кошти в фонд, а й самостійно придбати необхідне. Для цього слід лише попередньо узгодити позиції щодо закупівлі. Саме таким чином закуповує обладнання металургійна компанія Centravis.

«Це той випадок, коли ми не можемо залишатися байдужими. Компанія Centravis планує витратити 1,5 млн грн на закупівлю обладнання, яке дозволить надати допомогу пацієнтам з важкими захворюваннями легенів. У бізнесу є фінанси, у влади є адміністративні ресурси. Разом ми зможемо впоратися з цією проблемою», – підкреслює Андрій Красюк, директор холодного виробництва Centravis.

Нагадаємо, раніше ми говорили, що компанії Дніпра і регіону можуть надати фінансову допомогу Дніпропетровському обласному штабу протидії коронавірусу і покрити частину витрат. Також можна самостійно закупити обладнання і матеріали, попередньо погодивши з координатором позиції закупівлі. Компанія ІНТЕРПАЙП профінансує як мінімум 35 млн грн від загальної потреби регіону.

Благодійний фонд «Відродження регіону»:

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

МФО 305749

01033, Україна, м. Київ, вул.Жілянська, д. 32

ІПН 336686004022 св-во № 40377401

UA473057490000002600030437201

Контакти:

https://zadnipro.dp.ua/

https://www.facebook.com/za.dnipro/

zadnipro2020@gmail.com

Наталя, +38 067 567 80 13