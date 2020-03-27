Сьогодні міжнародний День Театру

І вперше він проходить без публіки. Однак служителі Мельпомени сприймають це як життєву драматургію. Вона спонукає пристосовуватися до обставин карантину, тому театрали влаштовують онлайн-трансляції вистав і переносять творчий процес у віртуальний простір. Сьогодні деякі з дніпровських театрів скористалися також і телебаченням. Надіслали нам свої звернення до публіки. Дивіться їх у сюжеті нашої Ірини Каблоцької.

Вимушене мовчання “Крику” – це справжнє випробування для шанувальників театру. Але єдиному і неповторному його актору Михайлу Мельнику є що сказати сьогодні своїй публіці. Але у запису.

Не всім фанатам цього театру подобаються онлайн-трансляції опери або балету. Чекають живих зустрічей. Про них згадує чудова співачка.

31 березня в Молодіжному театрі повинна була відбутися гучна прем’єра. Її перенесли до кращих часів. Але не переносити ж День Театру? Адже він саме сьогодні.

Драма і комедія це майже наше життя – постійно натякають нам в цьому театрі. І сьогодні в драматичних умовах режисери та актори пропонують не втрачати оптимізму. Адже він теж лікує.

Підтримуйте театр і його служителів своєю увагою. Хоча б здалеку. І він повернеться. Як обіцяє.