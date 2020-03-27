Три нових випадки зараження на COVID-19 виявили на Дніпропетровщині

Двоє – це жителі Дніпра, третя людина – із Нікополя! Коронавірус підозрюють і в однієї з пасажирок евакуаційного потяга, що прибув до України з Прибалтики. У жінки позитивний експрес-тест! Досі вона перебувала в обсервації разом з іншими туристами. Наразі має легкі симптоми й переведена до міської інфекційної лікарні на ізоляцію. Там жінці зроблять повторний аналіз більш точним лабораторним тестом для підтвердження або спростування діагнозу.

На Дніпропетровщині перебувають п’ятнадцятеро хворих із підозрою. Загалом коронавірус підтвердили у шести випадках. Один із них вже одужав. А 61-річна жінка із Кривого Рогу має позитивну динаміку. В Україні лише за останню добу кількість інфікованих зросла більш як на 6 десятків. Найбільше випадків реєструють на Київщині – станом на 17-у годину п’ятниці – це 87. Захворів очільник поліції Києва Андрій Крищенко. Напружена ситуація в Чернівецькій області – 42 хворих. Троє пацієнтів одужали. В четвірці лідерів – Івано-Франківська та Тернопільська області – по 2 із половиною десятки випадків. Вдвічі за добу збільшилося число інфікованих у Криму. Тепер їх чотирнадцять.