ІНТЕРПАЙП передав лікарні №21 партію медичних електровідсмоктувачів для боротьби з коронавірусом

Українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП передала міській лікарні №21 першу партію обладнання, необхідного для закриття потреби області в підготовці до епідемії.

В першу партію увійшли 30 медичних електровідсмоктувачів. Це – апарат для відсмоктування рідкого вмісту (крові, гною, мокротиння і т.д.) з операційних ран і інших порожнин.

Зокрема, пристрій необхідний для аспірації мокротиння з дихальних шляхів і легенів. “Це обладнання критично необхідно для нормальної роботи лікарів у відділенні інтенсивної терапії. Особливо, коли пацієнт знаходиться у важкому стані “, – сказав генеральний директор КНП “Міська клінічна лікарня №21 ” ДМР Микола Турчин.

Компанія самостійно шукала обладнання, закуповувала, вирішувала питання документообігу та логістики. Фахівці служби закупівель постійно на телефоні з медиками для консультацій і в пошуках гостро необхідного медобладнання та матеріалів.

“ІНТЕРПАЙП входить до Штабу протидії коронавірусу в Дніпропетровській області, тому ми добре розуміємо потребу області та пріоритетні позиції для медиків. Наша служба закупівель сьогодні працює без вихідних в пошуку матеріалів, які зараз в дефіциті не тільки в Україні, а й за її межами. Зараз приїхала перша партія. Наступного тижня ми очікуємо поставку засобів захисту для медиків. Будемо оперативно передавати їх опорним лікарням “, – прокоментувала начальник управління комунікацій ІНТЕРПАЙП Людмила Новак.

Перша партія передана саме в лікарню №21, бо ця медустанова обрана опорною для Дніпра і Дніпропетровській області для боротьби з епідемією COVID-19.

“Компанія вже виділила 2 мільйони доларів на закупівлю експрес-тестів на загальнодержавному рівні. Також ІНТЕРПАЙП виділить 45 млн грн на придбання необхідного медичного обладнання і засобів захисту для потреби області”, – додала Людмила Новак.

Нагадаємо, за оцінкою Обласного штабу протидії коронавірусу, який створений при Дніпропетровській ОДА, першочергова потреба для боротьби з епідемією в регіоні становить 280 млн грн. До неї входять – обладнання, засоби захисту і матеріали, які необхідні понад те, що вже профінансовано обласним та міськими бюджетами.

Зараз ІНТЕРПАЙП бере активну участь в Дніпропетровському обласному штабі протидії коронавірусу і закликає бізнес Дніпра та області об’єднати зусилля, щоб ефективно використовувати наявні ресурси.