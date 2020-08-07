“Ні”- видобутку урану на Дніпропетровщині! 

Масовий протест під стінами обласної ради! Все через заплановане створення уранових копалень на території декількох сіл. Люди вимагають скасувати відповідний дозвіл, який приватна компанія отримала ще чотири роки тому. А доки мітингарі протестували, депутати розглядали це питання на сесії. Що ж вирішили — знають наші журналісти.

Десятки обурених та занепокоєних своїм майбутнім людей під стінами облради. На плакатах — різні лозунги з єдиною ідеєю. Запобігти створенню уранових підприємств на території Дніпропетровщини.

Вже відомо, що за проєктом приватної компанії “Атомні енергетичні системи України” планується облаштувати два об’єкти з видобутку урану. Неподалік П’ятихаток та у Дніпровському районі — між селами Миколаївка та Сурське. Чиновники протестувальників таки почули.

“До черги денної внесено питання про скасовування рішення, прийнятого 2016 року, коли товариству “Атомні енергетичні системи України” дали згоду на видобуток урану. І ми зараз чекаємо голосування від депутатів, що вони підтримують позицію громад.”

Й голосування — відбулося. Майже одноголосно депутати відмінили рішення шістнадцятого року.

“Обласні депутати підтримали вимогли людей, які прийшли сьогодні. Ми скасували дозвіл наданий 2016 року, який надавав дозвіл на здійснення дослідницьких робіт.”

Однак це, кажуть в облраді, зовсім не означає, що ці роботи припиняться. Адже усі остаточні рішення приймають на державному рівні. Тому останнє слово в урановій історії за міністерством екології та комісією з оцінки впливу на довкілля.