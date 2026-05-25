Громада Кам’янського передала родинам військовослужбовців ключі від квартир

Повернення до цивільного життя та соціальні гарантії для тих, хто виборює нашу незалежність. Громада Кам’янського продовжує підтримувати українських військовослужбовців та їхні родини. Забезпечення власним житлом – один з найважливіших кроків у цій роботі. Днями ключі від квартир передали ветеранам та родині полеглого Героя. Адже після важких випробувань та втрат їм необхідні надійний фундамент та гідні умови для відновлення.

Одна з осель відтепер належить родині полеглого Захисника Дениса Гонця. Чоловік став до лав Збройних Сил із перших днів повномасштабного вторгнення. Свій останній бій прийняв рік тому на Харківщині. Ключі від нового дому передали його дружині Анні, яка нині самотужки виховує маленького сина.

Двокімнатну квартиру отримав і Юрій Аркуша. У пеклі Бахмута він отримав важке поранення. А доброволець Олександр Тищенко невдовзі облаштовуватиме нову трикімнатну квартиру разом із дружиною та дітьми. За плечима військовослужбовця надважкі бої на, під час яких він також зазнав поранень.

