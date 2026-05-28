У Кам’янському на базі спортивного комбінату “Прометей” оновили відкриті тенісні корти

12:47 28.05.2026
У Кам’янському на базі спортивного комбінату “Прометей” оновили відкриті тенісні корти. Збудовані ще у 60-х роках минулого століття, вони жодного разу не ремонтувалися. Тож, наразі спортивна локація фактично отримала нове життя. Сьогодні корти не впізнати, адже реконструювано буквально все. Якісне покриття, система водопостачання, новий газон, комфортні місця для глядачів та система освітлення для вечірніх матчів. Відкрити ж спортивну зону вирішили турніром, який зібрав спортсменів з різних громад Дніпропетровщини. Відкриття оновлених кортів – дуже знакова подія для Кам’янського. Адже дають можливість тенісу виходити на вищий рівень. Теніс у Кам’янському має свою історію і традиції. Серед вихованців місцевої спортивної школи – переможці та призери чемпіонатів України та Європи. Тепер завдяки створенню сучасних умов, ще більше дітей та молоді матимуть можливість професійно займатися тенісом, розвивати свої здібності та досягати високих результатів.

