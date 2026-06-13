“Бережи сина – у нього мої очі”: останні слова майора ДСНС, життя якого обірвав удар балістики

“Бережи сина – у нього мої очі”. Це останні слова майора ДСНС, життя якого обірвав удар балістики. У ніч на 2 червня ворог завдав удару по житловому кварталу, де Антон Ярмоленко готувався до розбору завалів. Ця трагедія сталася через підступну російську тактику подвійного удару, що забрала життя героя та зруйнувала родину. Марина, дружина Антона, розповідає про їхнє спільне життя тривалістю понад 13 років та виховання сина, яке обірвалося в одну мить.

Це відео присвячене пам’яті тих, хто стоїть на захисті цивільних, часто ціною власного життя. Ми згадуємо загибель рятувальника через особисту історію втрати, яка показує реальні наслідки, що несе війна в Україні для звичайних людей. Вшанування таких героїв допомагає не забувати про небезпеку, яку щодня долають працівники екстрених служб під час обстрілів Дніпровщини.

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