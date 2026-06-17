У Кам’янському вже вшосте пройшов всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Antares Cup

13:24 17.06.2026
U Kam Yanskomu Vzhe Vshoste Projshov Vseukrayinskyj Turnir Z Hudozhnoyi Gimnastyky Antares Cup

Свято краси, грації та спорту. У Кам’янському вже вшосте пройшов всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Antares Cup. Участь взяли спортсменки різного рівня підготовки – від наймолодших, які лише починають свій шлях, до майстрів спорту України. Вік учасниць – від п’яти до шістнадцяти років. Тренери кажуть, подібні турніри – це важливий етап розвитку спортсменок. Адже змагання дозволяють оцінити власний рівень підготовки та отримати мотивацію для подальшого вдосконалення. За легкістю та витонченістю кожного виступу стоїть щоденна кропітка праця. Спортсменки кажуть, на тренуваннях проводять від трьох до шести годин на день – аби відпрацювати кожен рух до досконалості. Турнір з художньої гімнастики проходив протягом трьох днів та зібрав 650 спортсменок з різних куточків України. Турнір «Antares Cup» вкотре довів, що Кам’янське – місто, яке створює можливості для розвитку молоді та виховує нові покоління талановитих спортсменів.

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