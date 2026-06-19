Стеля впала, усе почало палати! Потужний удар по Павлограду: батько рятував дітей із-під завалів. Зранку ворог атакував місто шахедами. Один з дронів поцілив по будинках у приватному секторі. Як пережили удар мешканці міста? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

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