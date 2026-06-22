Створення безбар’єрного простору: у Міському парку культури та відпочинку Кам’янського відкрили новий майданчик для гри в петанк

Відкриття нового майданчика відзначили ветеранським турніром за участі команд із Кам’янського та Дніпра. Такі заходи не лише популяризують спорт, а й створюють можливості для спілкування та єднання ветеранів і їхніх родин. Петанк – це інклюзивний вид спорту, який не потребує спеціальної фізичної підготовки. Але він допомагає знімати стрес, сприяє реабілітації, а ще – об’єднує людей. Саме тому цей напрямок нині активно розвивається в Кам’янському. Новий майданчик стане ще одним місцем підтримки та активного відпочинку для наших захисників, ветеранів, родин загиблих Героїв і всіх мешканців громади. Перший сучасний майданчик для гри в петанк відкрили восени минулого року на базі Ветеранського простору на лівобережжі . За цей час команди ветеранів та родин загиблих Героїв вже здобули вагомі спортивні досягнення. Тож, тепер на меті ще більше тренувань і досягнення ще кращих результатів. Реалізовані у Кам’янському проєкти з організації активного дозвілля, психологічного відновлення та соціальної адаптації довели, що групові зустрічі, спорт, нові хоббі – це дієві способи допомогти людині морально відновитись, знайти захоплення, а з ним – нову мету і смак до життя.

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