Громада Кам’янського виділила пів мільйона гривень на оргтехніку та спецобладнання для військових

18:44 25.06.2026
Gromada Kam Yanskogo Vydilyla Piv Miljona Gryven Na Orgtehniku Ta Speczobladnannya Dlya Vijskovyh

Пів мільйона гривень на оргтехніку та спецобладнання для військових. Громада Кам’янського продовжує системну підтримку збройних сил України. Цього разу на запит військових закупили монітори, принтери, камери, а також автоматизовані робочі місця з ноутбуками та встановленим необхідним програмним забезпеченням. Нова техніка дозволить військовослужбовцям підвищити ефективність виконання поставлених завдань та покращити процес навчання особового складу.

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