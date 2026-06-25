Громада Кам’янського виділила пів мільйона гривень на оргтехніку та спецобладнання для військових

Пів мільйона гривень на оргтехніку та спецобладнання для військових. Громада Кам’янського продовжує системну підтримку збройних сил України. Цього разу на запит військових закупили монітори, принтери, камери, а також автоматизовані робочі місця з ноутбуками та встановленим необхідним програмним забезпеченням. Нова техніка дозволить військовослужбовцям підвищити ефективність виконання поставлених завдань та покращити процес навчання особового складу.

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