В Кам’янському розпочався новий етап будівництва Козацької церкви Пресвятої Покрови

13:05 30.06.2026
V Kam Yanskomu Rozpochavsya Novyj Etap Budivnycztva Kozaczkoyi Czerkvy Presvyatoyi Pokrovy

Розбудова Православної Церкви України – це не лише зведення нових стін, а й створення потужних осередків, які гуртують суспільство та стають справжніми волонтерськими хабами. Одним із таких символів стійкості, соціальної підтримки та збереження національних традицій є Козацька церква Пресвятої Покрови у Кам’янському. У місті цей храм зводять з нуля. Зараз на будівельному майданчику тривають роботи. Фахівці вже повністю завершили фундамент та облаштували цокольний поверх. Зараз майстри активно зводять стіни, а в центрі споруди формують основу під майбутній купол. За планом цей передостанній етап будівництва мають завершити вже до кінця року. Створення таких осередків у непрості часи є вкрай важливим, переконані у Кам’янській громаді. Адже храми стають не лише архітектурною окрасою міста, а й міцною духовною та соціальною опорою для багатьох кам’янчан.Розбудова Православної Церкви України – це не лише зведення нових стін, а й створення потужних осередків, які гуртують суспільство та стають справжніми волонтерськими хабами. Одним із таких символів стійкості, соціальної підтримки та збереження національних традицій є Козацька церква Пресвятої Покрови у Кам’янському. У місті цей храм зводять з нуля. Зараз на будівельному майданчику тривають роботи. Фахівці вже повністю завершили фундамент та облаштували цокольний поверх. Зараз майстри активно зводять стіни, а в центрі споруди формують основу під майбутній купол. За планом цей передостанній етап будівництва мають завершити вже до кінця року. Створення таких осередків у непрості часи є вкрай важливим, переконані у Кам’янській громаді. Адже храми стають не лише архітектурною окрасою міста, а й міцною духовною та соціальною опорою для багатьох кам’янчан.

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