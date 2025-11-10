Ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба й нашої енергетики – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Коротко про сьогодні. Перше – військові. Були доповіді щодо фронту. Надзвичайно важливо, що жодного значного результату в окупанта немає. Покровський напрямок, райони Добропілля, Донеччина загалом – ми захищаємо наші позиції. Захищаємо позиції і на всіх інших напрямках фронту, і це найбільш вагомий результат для нашої держави.

Я хочу подякувати кожному підрозділу, всім нашим воїнам. Особливо сьогодні я хочу відзначити 414-ту бригаду Сил безпілотних систем «Птахи Мадяра», також хочу відзначити 411-й окремий полк безпілотних систем «Яструби» і прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем «Фенікс». Дуже дякую вам, воїни! Артилеристи 26-ї, 55-ї, 148-ї бригад і воїни-ракетники 360-ї окремої берегової бригади ВМС України – дякую вам! Пʼята та 92-га окремі штурмові бригади, 71-ша окрема єгерська, 227-ма окрема важка механізована бригада, підрозділи ССО, а також 1-й, 33-й, 225-й і 425-й окремі штурмові полки. Дуже важливо, щоб кожен підрозділ за своїм напрямком був ефективним заради України. Я підписав сьогодні указ про відзначення державними нагородами наших воїнів: 304 військовослужбовці Збройних Сил України, із них 135, на жаль, посмертно.

Була доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля. За підсумками року у постачанні озброєння, в оборонному виробництві ми маємо виконати всі, всі завдання, які були і в забезпеченні фронту, і у фінансуванні нашої армії, і в наших дипстрайках. Зараз фактично кожного дня Україна застосовує свої далекобійні санкції проти Росії, і кожного дня в нас є чіткий результат у вигляді зменшення російських можливостей. Росія повинна втрачати, і це насправді миротворча тактика. Я хочу подякувати всім, хто працює заради відповідних спроможностей України, і, звісно, нашим воїнам за влучність.

Провів сьогодні також нараду з нашими урядовцями, командою Офісу щодо ситуації у наших прифронтових громадах, у таких наших містах, як Нікополь та міста Півдня України, міста Харківщини, Сумщини, які фактично щодня під ударами. Ми готуємо нові заходи підтримки для наших людей у прифронтових і прикордонних громадах.

Також провів сьогодні нараду й дипломатичну – щодо зустрічей і заходів найближчих тижнів. Ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба й нашої енергетики. Постійно додаємо саме таких домовленостей із країнами Європи передусім, які дозволяють крок за кроком відновлюватися після російських ударів.

І ще одне.

Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет. Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці повинні працювати разом із НАБУ, разом із правоохоронними органами, і так працювати, як це потрібно для результату.

Я дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному, хто з Україною.

Слава Україні!