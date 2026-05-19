Затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Кілька речей за цей день важливо сказати. Була доповідь наших військових: Головнокомандувач Олександр Сирський та Генеральний штаб – Андрій Гнатов. Про нашу фронтову активність та дії проти окупанта й про російські штурми. Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України: більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії. Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність. Ми обговорили також ситуацію на фронті – Покровський, Костянтинівський напрямки. Харківщина, наше Запоріжжя – по ключових деталях. Визначив рішення, які треба реалізувати, і під це ми будемо збільшувати постачання засобів у війська. НРК, дрони, окреме фінансування для бойових бригад – це наші незмінні пріоритети.

Детально говорили сьогодні з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою про українські завдання на травень – червень. Багато двосторонньої роботи. І дуже важливо, що є на рівні наших команд комунікація з новою владою Угорщини. Україна зацікавлена в нормальних добросусідських відносинах, у повноцінній співпраці. І свою частину роботи для цього ми робимо. Були хороші контакти між Україною та Грузією – час нормалізувати відносини. Звісно, предметно ми працюємо на напрямку європейських інституцій. Україна заслуговує бути частиною Євросоюзу, і навіть у час війни, воюючи за свою незалежність і захищаючи свою державність, ми рухаємося до повноправної європейської інтеграції України. Ми готові до відкриття кластерів у переговорному процесі й контактуємо, щоб був визначений графік таких кроків. Ми готуємося на цьому тижні й до предметної комунікації з ключовими європейськими країнами.

І ще одне.

Те, що українці, Україна давно сподівались розпочати. Повернення на нашу землю, в нашу незалежну суверенну державу – і з належною шаною – тих, хто бився заради України, хто хотів Україні незалежності. Але часи були інші, і можливості були інші. Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обовʼязок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці ХХ століття, яких поважають. Готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну памʼять, і цю справжню памʼять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає! Команда Офісу зараз сфокусована зокрема на цьому завданні. Дякую вам!

Слава Україні!